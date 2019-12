Kolejne orędzie marszałka Senatu

Pierwsze orędzie Grodzki wygłosił w połowie listopada, niedługo po powołaniu go na stanowisko marszałka senatu. – Wierzę, że stojąc w służbie prawdy, wyborcy powinni mieć pełne prawo do wiedzy na temat pracy najważniejszych instytucji naszego kraju, dlatego jest mi miło poinformować państwa, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji wybrał swoje władze i przystąpił do pracy – mówił wtedy Grodzki.

Jak dowiedział się serwis 300polityka.pl, jutro o godzinie 20 marszałek ma ponownie wystąpić z orędziem.

„Jednym z tematów wystąpienia mają być nadchodzące święta Bożego Narodzenia, choć nasi rozmówcy nie precyzują, czy będą w nim odniesienia do aktualnej sytuacji politycznej” – podaje 300polityka.pl.