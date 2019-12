"Zastosowanie środków tymczasowych" wobec Polski? Niepokojący list do szefowej Komisji Europejskiej

Komisja Europejska jest zaniepokojona projektem ustawy dyscyplinującej sędziów. Vera Jourova, unijna komisarz ds. praworządności, wystosowała wczoraj oficjalny apel do polskich władz, by te zaniechały dalszych prac nad projektem. KE uważa bowiem, że przepisy ustawy dyscyplinującej godzą w praworządność i są sprzeczne z wartościami UE.

Głos w tej sprawie zabrał także przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) José Igreja Matos, który na Twitterze poinformował o wysłaniu do szefowej KE Ursuli von der Leyen listu ze swoim stanowiskiem.

Przewodniczący EAJ opublikował na Twitterze całą treść listu. W dokumencie czytamy między innymi, że José Igreja Matos wzywa "do złożenia wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych w Polsce". Jak bowiem ocenia, „bez takich środków nieodwracalne szkody zostaną poniesione przez polski wymiar sprawiedliwości".

Przewodniczący EAJ ostro krytykuje projekt PiS, tłumacząc, że jest on sprzeczny z prawem unijnym i uderza w niezależność sądów. W liście José Igreja Matos apeluje też do szefowej KE o użycie „wszystkich możliwych środków” do skłonienia polskich władz do zaprzestania podważania niezależności sądów i przywrócenia praworządności.