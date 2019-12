Po 22 latach nie dostała się do parlamentu. Polityk PiS trafi do państwowej spółki

Arciszewska-Mielewczyk stanie na czele spółki Polskie Linie Oceaniczne. Postępowanie konkursowe w tej sprawie zakończyło się 20 grudnia. – Od poniedziałku zaczynam nową pracę. To nowy etap w życiu, wytyczam sobie nowe cele. Na pewno będę chciała wykorzystać moje doświadczenie z jak najlepszym skutkiem. Zawsze z całą mocą angażowałam się w to co robię, dlatego zamierzam pracować dla PLO na wysokim poziomie – podkreśliła była parlamentarzystka PiS.

Dorota Arciszewska-Mielewczyk ukończyła studia na Wydziale Administracyjnym Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 22 lata była posłanką, głównie związaną z PiS. W ostatnich wyborach parlamentarnych ubiegała się o mandat senatora w okręgu 62, ale przegrała z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Kazimierzem Kleiną.

O byłej polityk partii rządzącej zrobiło się głośno w 2018 roku, gdy w jednym z wywiadów miała stwierdzić, że "najlepsza byłaby zgoda na strzelanie do fok, ponieważ na te zwierzęta najgłośniej narzekają rybacy, którzy alarmują od dłuższego czasu, że wyżerają im łowione ryby". Po fali kontrowersji i krytyki posłanka tłumaczyła, że jej słowa zostały zmanipulowane, a ona sama nigdy nie proponowała strzelania do fok. Od wypowiedzi Arciszewskiej-Mielewczyk odciął się wówczas szef resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk. – Odcinam się od jakiegokolwiek strzelania do fok. Mamy stację na Helu, która otrzymuje dotację unijną w celu rozmnażania fok. A z drugiej strony byśmy strzelali. To paradoks – stwierdził.