Gretkowska odpowiada krytykom "Patointeligencji". "Suweren chla w domu, żre schabowego"

"Liceum Batorego protestuje przeciw nieuprawnionemu użyciu »jego wizerunku« do »Patointeligencji«. Dyrekcja konsultuje się z prawnikami. Ktoś narzygał na dziedziniec prestiżu i trzeba to uprzątnąć, poperfumować obłudą" - stwierdza w swoim wpisie Gretkowska. Utwór rapera Maty wywołał kontrowersje ze względu na sposób, w jaki przedstawiono uczącą się w tej szkole młodzież. " Patologią jest zakłamywanie prawdy, a nie rapowanie o niej" – czytamy w poście na profilu pisarki.

Według Gretkowskiej, utwór Maty nie szkodzi wizerunkowi szkoły, a demaskuje hipokryzję w podejściu do "elit". "Cała Polska jest za fasadą niewygodnej prawdy. Na tym polega dramat, że nie umiemy się z nią zmierzyć. Czy to ogłupiały suweren, wykastrowana opozycja, katolicy, kobiety. Zadowalamy się udawanką, a gdy chłopak to ujawnia, staje się kozłem ofiarnym" – przekonuje feministka.

Zdaniem pisarki, to nie "wrażliwa i inteligentna" młodzież zachowuje się patologicznie, a dorośli. "Picie, ćpanie nie jest objawem demoralizacji. Jest reakcją na nią. Na wymagania, na problemy, na beznadzieję depresji. Pozwijcie rodziców, pozwijcie całe pokolenie rodziców, ich dziadków pijących żeby zapomnieć, a nie się nauczyć jak żyć" - apeluje Gretkowska zwracając się do dyrekcji LO im. Batorego. Pisarka proponuje, by "Patointeligencja" stała się... hymnem polskich szkół.

Gretkowska nie przepuściła okazji, by skrytykować też Polaków za ich rzekomo obłudny stosunek do elit. "Elity są łatwym celem - poprzewracało się im w głowach, zepsucie godne Hollywood. Suweren po prostu chla w domu, śnieg odgarnia zamiast wciągać, żre schabowego i o tym nie śpiewa" – stwierdza kontrowersyjna publicystka.