Nostalgiczny wpis premiera Morawieckiego. Podzielił się ważnym wspomnieniem "z celi"

Mateusz Morawiecki często dzieli się z internautami swoimi wspomnieniami lub tym, co robi w wolnym czasie. Tym razem opublikował post, w którym relacjonuje swoje spotkanie z byłymi działaczami Solidarności Walczącej.

"W Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu spotkałem się wczoraj z Przyjaciółmi z Solidarności Walczącej. Ponad trzydzieści lat temu, kiedy współtworzyliśmy historię, marzyliśmy o Polsce wolnej, demokratycznej, solidarnej. Dzisiaj, pomimo upływu lat, nadal jesteśmy Polsce potrzebni, by dawać świadectwo tamtych dni i uczestniczyć w budowaniu Ojczyzny naszych marzeń. Z Wami, drodzy Przyjaciele, uda się nam to zadanie zrealizować" – relacjonuje na Facebooku Morawiecki. Do wpisu premier załączył dwa zdjęcia.





"Na zdjęciach poniżej Michał Gabriel - człowiek, z którym kiedyś spędziłem 48h w jednej celi, a pod spodem rodzeństwo Morawieckich, czyli ja z trzema siostrami" – dodał szef rządu.