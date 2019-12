Suski kpi z opozycji: Chcą sądów wolnych od sprawiedliwości, czy wolnych od logiki?

Marek Suski drwił z zarzutów polityków opozycji, odniósł się do wykrzykiwanych przez nich haseł o tym, że chcą „wolnych sądów". - No, ale wolnych od czego, czy przestrzegania terminów dla ludzi, czy wolnych od sprawiedliwości, czy wolnych od logiki? – pytał.

Dodał, że ustawa o sądach to może być koniec „nadzwyczajnej kasty".

- Tak, to może być koniec nadzwyczajnej kasty, dlatego że jeżeli będą przykłady rażącego łamania prawa przez sędziów i sędziowie poniosą odpowiedzialność, przestaną być sędziami to to na wszystkich innych podziała też można powiedzieć ozdrowieńczo, bo jeśli nie ma kary, jak to się mówi, że jeżeli ktoś ma absolutna władzę to następuje taka sytuacja, że ma poczucie bezkarności i może robić wszystko – powiedział.

"Walczą werbalnie, bez poparcia społecznego"

Poseł PiS skomentował fakt, że duża część posłów opozycji nie stawiła się na głosowaniu trybu procedowania ustawy o sądach. - Nie chciało jej się. Tak walczą bardziej werbalnie, zresztą mają poczucie chyba, że ta walka jest beznadziejna, ponieważ nie ma absolutnie poparcia społecznego.

- Ja to bym z wielką przyjemnością zachował tę opozycję, bo to nam ułatwia dokonanie zmian, które są niezbędne dla funkcjonowania Polski – dodał.



"Są agresywni, opryskliwi, odpychający i obciachowi"

Zdaniem Marka Suskiego, prawdopodobnie to Borys Budka zastąpi Grzegorza Schetynę na stanowisku szefa PO.

- Zdaje się, że pan Budka ma chyba większe szanse zostać szefem Platformy. (...) Ale z jego też retoryką, z jego taką agresją, no oni z jednej strony mówią, że chcą łączyć, że chcą budować wspólnotę, z drugiej strony są agresywni, opryskliwi, odpychający i obciachowi, więc na pewno Borys Budka nie będzie specjalnie lepszym, będzie trochę inny niż Schetyna, nie będzie to styl może taki cinkciarsko - no nie powiem, bo może do sądu mnie poda - ale taki po prostu, jak jego przezwisko – „zniszczę cię Schetyna", czyli taki dość brutalny sposób uprawiania polityki bez finezji – powiedział

"Tusk jest tłustym kotem, już mu się nie chce"

Suski skomentował fakt, że Tusk nie wziął udziału w ostatnich protestach opozycji.

- Donald Tusk chciałby być takim patronem, który gdzieś tam mówi, jak coś powie to jest święte, no pewnie zazdrości Jarosławowi Kaczyńskiemu, który ma wielki autorytet w obozie prawicy, który jeżeli coś mówi, to ma posłuch, dzisiaj niestety Donald Tusk posłuchu nie ma – stwierdził.

- Tusk nie jest nadzwyczaj pracowitym człowiekiem, wiec jemu się nie chce, a poza tym on już jest tłustym kotem, no ma miliony, które sobie zarobił – dodał.​