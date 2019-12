Donald Tusk: Ludzie będą mieli dosyć PiS-u. Nie będą w stanie znieść tego zła

– Ja wiem, że w tym stanie, w jakim jest dzisiaj opozycja, przy całym szacunku dla wysiłków jej liderów, bo ja mam lepszą ocenę wysiłków moich koleżanek i kolegów niż czasami media. Wiem, w jak trudnych warunkach pracują, ale jeśli nic się nie zmieni, to kolejne wybory też będą przegrane – ocenił Donald Tusk w rozmowie z Tomaszem Machała.

Jego zdaniem pozycja Prawa i Sprawiedliwości będzie sukcesywnie słabła i nawet ludzie, którzy dzisiaj popierają partię Kaczyńskiego, nie będą w stanie dłużej znieść " tej ilości zła, takiego namacalnego, jakie PiS produkuje, i to tak taśmowo". – Ludzie będą mieli dosyć PiSu – stwierdził polityk.

Jego zdaniem, aby wygrać wybory opozycja musi wypromować nowe twarze.

– Ludzie naprawdę muszą zobaczyć nie tylko, że mają dosyć PiS-u, bo będą mieli dosyć, oczywiście mówię o części. Natomiast będą chcieli zobaczyć chyba trochę inne twarze, trochę więcej energii, trochę więcej młodych ludzi, i trochę nowocześniejszego, takiego fajniejszego myślenia. No i to co powtarzam zawsze: autentycznej emocji – mówił polityk.