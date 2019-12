Zobacz, co Kwiatkowski mówił o sędziach w 2010 r. Jest nagranie

Na nagraniu dostępnym w internecie Kwiatkowski relacjonuje swoją rozmowę z prof. Adamem Strzemboszem, byłym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.

– Rozmawiałem kiedyś z profesorem Strzemboszem, który powiedział mi tak: "Byłem przeciwny weryfikacji sędziów, bo myślałem, że oni sami się zweryfikują. Popełniłem błąd" – opowiada Kwiatkowski.

Były szef NIK stwierdza, że nie wie, czy "powiedzenie w roku 2010, że ważnym problemem sądownictwa jest niezweryfikowanie sędziów orzekających przed 1989, jest teraz tym najistotniejszym problemem".

– Skupiłbym się na postępowaniach dyscyplinarnych, na ocenach okresowych sędziów, na weryfikacji ich pracy, bo obawiam się, że jakbym teraz po 20 latach powiedział, że to jest niezałatwiony problem, to ludzie by spojrzeli na mnie z lekkim dystansem – mówi na nagraniu Kwiatkowski, wtedy minister sprawiedliwości.

Ustawa o sędziach przeszła

Przypomnijmy, że w piątek Sejm przegłosował tzw. ustawę dyscyplinującą. Nowe przepisy drastycznie zaostrzają odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i zmieniają zasady wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Przeciwko ustawie od samego początku protestują środowiska sędziowskie i opozycja. Komisja Europejska wysłała do polskich władz list z prośbą o wstrzymanie prac nad tym projektem.