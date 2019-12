"Z przyjemnością pomożemy kolegom z opozycji...". Fogiel o sprawie marszałka Senatu

W rozmowie z Michałem Rachoniem wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do nowych doniesień na temat marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Chodzi o rzekome przyjmowanie przez niegołapówek. – Dobrze wiemy, jak wyglądała jeszcze kilka, kilkanaście lat temu polska służba zdrowia, więc te oskarżenia nie brzmią nierealnie – mówił w programie "Jedziemy" Radosław Fogiel. Polityk przypomniał, że oskarżenia pod adresem prof. Grodzkiego nie padają z ust jednej osoby, ale pojawiają się coraz to kolejne doniesienia. Jego zdaniem powinny one "uruchomić dzwonek alarmowy".

– Jeżeli opozycja tego nie widzi, chowa głowę w piasek, tłucze termometr i mówi, że nie ma temperatury, żeby użyć porównania Lecha Wałęsy – to jest coś bardzo nie w porządku – uważa Fogiel.

Sytuację z marszałkiem Senatu gość TVP Info porównał do sytuacji PiS z prezesen Najwyższej Izby Kontroli. – O ile PiS mówi, że jesteśmy skłonni odwołać Mariana Banasia, to opozycja cieszy się, że PiS ma problem. My z przyjemnością pomożemy kolegom z opozycji odwołać marszałka Grodzkiego, jeśli wyrażą taką wolę – zadeklarował.