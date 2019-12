Nietypowe życzenia świąteczne od arcybiskupa Gądeckiego

– Stój! Zatrzymaj się! Blisko Boże Narodzenie! W naszej diecezji jest Maryja. Życzę pięknego spotkania z Maryją. Pięknych świąt Bożego Narodzenia – przekazał w języku migowym arcybiskup Gądecki.

Wideo udostępniło na platformie YouTube Duszpasterstwo Niesłyszących w Poznaniu. Na nagraniu pojawiają się podopieczni duszpasterstwa, którzy przekazują w języku migowym słowa kolędy.

Już we wtorek Polacy zasiądą do Wigilii, a w środę będą świętować Boże Narodzenie. Czwartek, drugi dzień świąt, to wspomnienie św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę.