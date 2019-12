Zaskakująca adnotacja w oświadczeniu majątkowym senatora. Zwrócił się do znanego aktora

Robert Dowhan jest jednym z najbogatszych senatorów. Na jego majątek warty kilka milionów złotych składają się m.in. papiery wartościowe, luksusowe zegarki, samochody i działki. To jednak nie te informacje zwracają największą uwagę w jego oświadczeniu majątkowym, a zaskakująca adnotacja.

W rubryce dotyczącej zobowiązań finansowych powyżej 10 tys. zł i udzielonych pożyczek senator napisał o długu jaki od 9 lat ma u niego aktor Tomasz Karolak. "Wstyd Panie aktorze Karolak" – napisał w oświadczeniu.

Sprawa ma związek z pomocą, o jaką aktor poprosił Dowhana przy zakupie widowni do teatru Inka. Senator stał się gwarantem spłaty leasingu widowni na kwotę ok. 110 tys. zł. Problem w tym, że pewnego dnia do Dowhana wpłynęło pismo, iż raty nie są spłacane. Latem 2018 roku komornik zajął konta senatora. Sprawa trafiła do sądu, gdzie doszło do ugody. Karolak miał się zobowiązać oddać Dohanowi dług w ratach. Jak wynika z oświadczenia majątkowego posła, wciąż nie otrzymał pieniędzy.