Ostre słowa dziennikarki do posła. "Są głosowania, trzeba być, za to Wam podatnicy płacą"

Maciej Gdula, poseł klubu Lewicy był gościem Dominiki Wielowieyskiej w studiu radia TOK FM. Polityk mówił między innymi o porażce opozycji w trakcie czwartkowego głosowania – opozycja przegrała bo część posłów nie przyszła zagłosować (ws. ustawy o dyscyplinowaniu sędziów). Jednym z posłów, którzy nie pojawili się na głosowaniu był właśnie Gdula.

– Ludzie to odebrali jako lekceważenie obowiązków poselskich, są głosowania trzeba by – mówiła dziennikarka do polityka.

– Żałuje bardzo ze nie byłem na piątkowym głosowaniu, przeprosiłem za to. Myślę, że klub wyciągnie konsekwencje wobec mnie za to spóźnienie – mówił Gdula.

– Prawo i Sprawiedliwość kontroluje Sejm i ustawia głosowania tak, żeby im było wygodnie. Sytuacja z piątku, to nauczka dla nas jako opozycji, musimy być bardziej zorganizowani – tłumaczył poseł.

Dziennikarka w odpowiedzi stwierdziła, że ludzie zdenerwowało nie tyle samo spóźnienie czy nieobecność posłów na głosowaniu, ale ich podejście do tej sprawy. Część parlamentarzystów tłumaczyła bowiem, że PiS i tak wcześniej czy później zająłby się ustawą dyscyplinującą sędziów i ją przyjął.

– To jest jednak mówienie ludziom, „ale jesteście jednak idiotami, że wyszliście na ulice”. (…) Błędem były tłumaczenia posłów – stwierdziła Wielowieyska.

– Ludzie maja oczekiwania że my się będzie starać jak najbardziej, aby PiS-owi pokrzyżować plany (…) i my się staramy i to robimy – tłumaczył się Gdula.

– Jest sesja, są głosowania, trzeba być, za to Wam podatnicy płacą – odpowiedziała ostro dziennikarka.