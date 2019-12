"To czas podawania ręki na zgodę". Życzenia premiera Morawieckiego

– Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. To czas, kiedy jesteśmy razem, kiedy wspólnie zasiadamy do stołu. To czas spotkań bliskich, którzy dawno się nie widzieli – mówią osoby na nagraniu.

– To czas kiedy zostawiamy puste miejsce przy stole, pamiętając o ludziach samotnych – mówi premier Morawiecki. – To czas podawania ręki na zgodę – dodaje.

– Łamiąc się opłatkiem, składamy życzenia: zdrowia, szczecią, pomyślności, powodzenia w życiu zawodowym i osobistym. Miłości, i przyjaźni na całe życie – słychać na filmie.

– I właśnie tego wszystkiego w tym niezwykłym czasie z głębi serca Wam życzymy. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! – mówi na koniec premier.