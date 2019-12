"Wstyd panie aktorze". Zaskakujące oświadczenie majątkowe senatora

Robert Dowhan jest senatorem od trzech kadencji. W ostatnich wyborach miejsce w izbie zdobył z listy Koalicji Obywatelskiej. Startował z okręgu na 20 (Zielona Góra).

Polityk może się pochwalić niemałym majątkiem. Jak wynika z jego najnowszego oświadczenia majątkowego, senator ma 80 tys. zł oszczędności w gotówce, około 26 tys. zł w bankach oraz posiada papiery wartościowe na kwotę ok 951 tys. zł. Robert Dowhan posiada wiele nieruchomości: dom o powierzchni 486 m2 o wartości 3 mln zł,mieszkania i działki.

W oświadczeniu majątkowym wymienił też "dług Tomasza Karolaka za niespłacony leasing widowni do teatru Imka poręczony przez niego oraz teatr nie spłacany 9 lat". Chodzi o kwotę 110 tysięcy złotych. "Wstyd panie aktorze Karolak" – dopisał Dowhan na marginesie dokumentu.

Co na to Tomasz Karolak? – To nie jest mój dług ale teatru. Do końca tego sezonu wszystko zostanie panu Dowhanowi spłacone – zapewnił aktor w rozmowie z "Faktem".

Fakt24.pl pisze o kulisach sprawy. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, kiedy w Zielonej Górze kręcono odcinek serialu „39 i pół”. Wtedy Tomasz Karolak poznał senatora Roberta Dowhana z PO. – Zapytał czy pomogę mu w sprawie zakupu widowni do jego teatru. Prosił, to pomogłem. I stałem się gwarantem spłaty jego leasingu na kwotę około 110 tys. zł. – mówił wtedy Dowhan. Aktor nie spłacał jednak długu, a latem ubiegłego roku komornik zajął konta firm Dowhana. Sprawa trafiła do sądu.