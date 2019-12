Gdańsk: Policyjny pościg za kierowcą, który jechał pod prąd. Padły strzały

Abp Jędraszewski: Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne

– To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – tłumaczy w rozmowie z...