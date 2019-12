Wyciekły SMS-y 62-letniego księdza i nastolatki. Tragiczny finał sprawy

Jak opisuje "Super Express" do szokujących wydarzeń doszło we wsi pod Bydgoszczą (woj. kujawsko-pomorskie). Rodzina nastolatki, która zakochała się w księdzu, była religijna i dziewczyna często chodziła do kościoła.

17-latka zakochała się w 62-letnim księdzu proboszczu i pisała do duchownego wiadomości, w których wyznawała swoje uczucia. Ksiądz odpisywał jej i również wyznawał miłość.

Kiedy nastolatka była na wycieczce szkolnej, jeden z jej kolegów zabrał jej telefon i skopiował wiadomości od księdza. Chłopiec opublikował SMS-y w sieci, a 17-latka przestraszona tym, że jej związek z księdzem wyszedł na jaw, próbowała popełnić samobójstwo. Na szczęście dziewczyna przeżyła.

Matka 17-latki winą za sytuację obarcza przede wszystkim internet. – Te SMS-y zostały umieszczone na zamkniętych forach internetowych. To, co się stało, to wina internetu – tłumaczy kobieta w rozmowie z "SE".

Matka dziewczyny ma też pretensje do księdza, że nie przerwał znajomości z nastolatką i nie przyszedł do nich, kiedy ta wyznawała mu miłość.

Sprawa nie została jednak zgłoszona na policję i jak relacjonują funkcjonariusze w rozmowie z gazetą, lokalne służby wiedzą o sprawie tylko z plotek. Ksiądz został przeniesiony do innej parafii.