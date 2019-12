NIK wyprowadza kolejny cios: Program za 57 mln zł zakończył się fiaskiem

Semka: Wybory do Europarlamentu były kluczowe dla utrzymania władzy przez PiS

Wybory do Parlamentu Europejskiego wygrane przez Prawo i Sprawiedliwość, rezygnacja Donalda Tuska ze startu w wyborach prezydenckich, rozszczelnienie polskiej sceny politycznej – to zdaniem publicysty tygodnika "Do Rzeczy" Piotra Semki...