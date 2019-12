Gadowski nie wytrzymał. "Ta mała gówniara ze Szwecji niech idzie do szkoły..."

– To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – tłumaczy w rozmowie z Telewizją Republika abp Marek Jędraszewski. Rozmowę z metropolitą krakowskim przeprowadzili red. Dorota Kania oraz red. Ryszard Gromadzki. W pewnym momencie dziennikarze zapytali duchownego, czy "ekologizm", mocno promowany obecnie trend, stoi w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego.

– Skwituję to krótko: powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańska, bez której my – Europejczycy nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci. To się kwestionuje przez różne nowe ruchy, a także próbuje się narzucać jako obowiązującą doktrynę – mówił abp Jędraszewski.

Te słowa wywołały fale komenatrzy. Wśród krytyków znaleźli się m. in. wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej oraz dziennikarz Jacek Żakowski. Z kolei publicysta Witold Gadowski wydaje się w pełni popierać słowa hierarchy. "Jestem honorowym członkiem "Bractwa Leśnego", całe życie wędkowałem i obcowałem z naturą. Kocham przyrodę - jak Dar Boga, nie znoszę ekologian - ekoszantażystów, sekty panteistycznej, która usiłuje ze słusznych postulatów ochrony środowiska uczynić kneblującą, totalną, ideologię" – napisał na Twitterze.

Dalej wiceszef SDP odniósł się do działalności Grety Thunberg, nastoletniej aktywistki klimatycznej ze Szwecji: "A ta mała gówniara ze Szwecji niech idzie do szkoły i zobaczy jak żyją dzieci w Jemenie i Syrii, zanim będzie bełkotać o "zabranym dzieciństwie".