"Oświadczenie zawiera nieprawdziwe treści". Karolak kontra senator KO

Polityk może się pochwalić niemałym majątkiem. Jak wynika z jego najnowszego oświadczenia majątkowego, senator ma 80 tys. zł oszczędności w gotówce, około 26 tys. zł w bankach oraz posiada papiery wartościowe na kwotę ok 951 tys. zł. Robert Dowhan posiada wiele nieruchomości: dom o powierzchni 486 m2 o wartości 3 mln zł,mieszkania i działki. W oświadczeniu majątkowym wymienił też "dług Tomasza Karolaka za niespłacony leasing widowni do teatru Imka poręczony przez niego oraz teatr nie spłacany 9 lat". Chodzi o kwotę 110 tysięcy złotych. "Wstyd panie aktorze Karolak" – dopisał Dowhan na marginesie dokumentu.

Jest odpowiedź aktora. "Pan Senator nie rozróżnia, a właściwie fałszywie pozoruje swą nieznajomość pojęć takich jak: zobowiązanie i wierzytelność" – napisano w oświadczeniu aktora przesłanego serwisowi Business Insider Polska przez kancelarię radczyni prawnej Filomeny Racz.

Czytamy, że leasing za widownię Teatru Imka, którego poręczycielem był Dowhan, został już spłacony w 2018 r., wobec czego senator Dowhan utracił status poręczyciela leasingu. "Wobec powyższego cytowana treść rzekomego zobowiązania (niezależnie od jego obraźliwej treści i celu, dla jakiego została rozpowszechniona w oświadczeniu), w ogóle nie powinna znaleźć się w oświadczeniu majątkowym Pana Senatora Dowhana. Znalazła się jednak wyłącznie w tym celu, by zaatakować, by doprowadzić do negatywnych ocen społecznych znanego Aktora, by uderzyć bezpośrednio w konkretnego człowieka, by piętnować i stygmatyzować" – wskazano.

W stanowsku przekazano również, że osobista wierzytelność senatora wobec teatru Imka oraz Tomasza Karolaka, uregulowana została w porozumieniu z dnia 17 września 2018 r. Jak informuje Business Insider, dodano również, że Dowhan "wykorzystując swoją pozycję funkcjonariusza publicznego (senatora RP) i zamieszczając w oświadczeniu majątkowym niezgodne z prawdą treści, dopuścił się bezpośrednio rażącego naruszenia dobrego imienia i wizerunku" aktora.