Europoseł Wiosny napisał do metropolity krakowskiego. Przywołał słowa papieża Franciszka

– To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – tłumaczy w rozmowie z Telewizją Republika abp Marek Jędraszewski. Rozmowę z metropolitą krakowskim przeprowadzili red. Dorota Kania oraz red. Ryszard Gromadzki. W pewnym momencie dziennikarze zapytali duchownego, czy "ekologizm", mocno promowany obecnie trend, stoi w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego.

– Skwituję to krótko: powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańska, bez której my – Europejczycy nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci. To się kwestionuje przez różne nowe ruchy, a także próbuje się narzucać jako obowiązującą doktrynę – mówił abp Jędraszewski.

"Powiedział pan ostatnio w wywiadzie, jakoby „ekologizm” był sprzeczny ze wszystkim co zapisane jest w Biblii. Szkodliwość społeczna tych słów jest naprawdę ogromna i nie wiem czy Biskup zdaje sobie sprawę z możliwych konsekwencji tych słów" – czytamy w liście opublikowanym przez europosła Wiosny Łukasza Kohuta na Facebooka.

Dalej polityk... przywołuje papieża Franciszka. "W momencie gdy wszyscy zaczynamy dostrzegać skutki zmian klimatycznych oraz katastrofalny stan powietrza nad naszymi głowami i próbujemy naprawiać ten stan rzeczy, Pan po prostu to neguje, co w połączeniu z pańskim autorytetem w środowisku katolickim, może doprowadzić do pogorszenia i tak już bardzo złej sytuacji. Szanowny Arcybiskupie, nie wiem czy śledzi Arcybiskup wydarzenia w Watykanie, ale jakiś czas temu Papież Franciszek podczas swojego wystąpienia na kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Kanonicznego w Watykanie powiedział że poważnie rozpatrywane jest wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego pojęcia „Grzechu Ekologicznego” mówiąc przy tym że „jeśli się nie opamiętamy to zgotujemy sobie piekło na Ziemi”" – pisze Kohut.