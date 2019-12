Wójcik: Warto słuchać abp. Jędraszewskiego

– Arcybiskup Jędraszewski powiedział o czymś co jest bardzo ważne. Zachęcił nas, by pochylić się nad tematem ekologizmu, czyli pewną ideologią z kontekstem społecznym i politycznym – wskazał Michał Wójcik na antenie Polsat News.

– Warto słuchać arcybiskupa Jędraszewskiego. To człowiek bardzo mądry z ogromną wiedzą i doświadczeniem, filozof, który potrafi na części rozkładać różne teorie. Powiedział o czymś co jest bardzo ważne - zachęcił nas, by pochylić się nad tematem ekologizmu, czyli nad pewną ideologią z kontekstem społecznym i politycznym – dodał wiceminister sprawiedliwości.

Słowa metropolity krakowskiego wywołały w ostatnich dniach prawdziwą burzę. – To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – tłumaczy w rozmowie z Telewizją Republika abp Marek Jędraszewski. Rozmowę z metropolitą krakowskim przeprowadzili red. Dorota Kania oraz red. Ryszard Gromadzki. W pewnym momencie dziennikarze zapytali duchownego, czy "ekologizm", mocno promowany obecnie trend, stoi w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego.

– Skwituję to krótko: powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańska, bez której my – Europejczycy nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci. To się kwestionuje przez różne nowe ruchy, a także próbuje się narzucać jako obowiązującą doktrynę – mówił abp Jędraszewski.