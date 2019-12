Inwazja językowa

Słowa inwazyjne? Takie określenie ukułam na własny użytek, obserwując to, co dzieje się z językiem polskim. A dzieje się dużo i – nie będę tu specjalnie oryginalna – nie najlepiej. Lista językowych grzechów jest bardzo długa i gdyby zacząć wyliczać je punkt po punkcie, zapewne nie wystarczyłoby kilkudziesięciu stron tego numeru gazety. To bowiem i niszczący wpływ angielskiego, któremu tak wielu tak łatwo się poddaje, i ubogi, operujący skrótami język reklamy, i – to chyba najważniejsze – niedostatek porządnych nawyków i znajomości zasad, które powinno się wynieść ze szkoły.