"Materna, Holland, Rabiej pokazali prawdziwe twarze". Ostry wpis Sommera

– To zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki (Grety Thunberg – red.), to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych – tłumaczy w rozmowie z Telewizją Republika abp Marek Jędraszewski. Rozmowę z metropolitą krakowskim przeprowadzili red. Dorota Kania oraz red. Ryszard Gromadzki.

Te słowa wywołały falę krytyki niektórych środowisk. – Co się w głowie tego hierarchy roi, to jest po prostu niesamowite – powiedział dziennikarz radia TOK FM Jacek Żakowski. Europosłanka Koalicji Obywatelskiej Janina Ochojska zwróciła się za pośrednictwem Twittera do nastoletniej aktywistki Grety Thunberg i postanowiła jej "donieść" o słowach arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Krzysztof Materna natomiast stwierdził, że to, co mówi abp Jędraszewski jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa. – To jest jakiś spadochroniarz, szpieg, który chce rozwalić Kościół – stwierdził w Tok FM.

Do tych ataków na duchownego w ostrych słowach odniósł się Tomasz Sommer, naczelny "Najwyższego Czasu".

"Skala lewackiej nienawiści jaka wylała się na biskupa Jędraszewskiego jest zupełnie nieprawdopodobna. Materna, Ochojska, Holland czy Rabiej pokazali swoje prawdziwe twarze. Ohydne twarze" – napisał dziennikarz na Twitterze.

W podobnym tonie wypowiedział się również Rafał Ziemkiewicz.

"Przy czym wszystko to pod pretekstem słów, które w ogóle nie padły. Frustracja i nienawiść tych ludzi po prostu ich odczłowiecza - na ich własne życzenie" – napisał publicysta "Do Rzeczy".