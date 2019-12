Bosak: Dziękujemy ci zdradziecka i ogłupiała klaso polityczna

Terlikowski: Przeraża mnie, jak niechęć do Żydów prowadzi do hejtu wobec prezydenta

Dowodzenie, że Żydzi wierzą w innego Boga, bo nie uznają Trójcy Świętej, to niezrozumienie św. Pawła, to przekreślenie Ewangelii, nauczania Kościoła, ale także zdrowego rozsądku – uważa Tomasz Terlikowski, dziennikarz "Do Rzeczy".