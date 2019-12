"Z perspektywy dotkniętej ogniem #Australia, gdzie dziś jestem mogę powiedzieć jedno. Nie ma dziś gorszej zarazy w cywilizowanym świecie niż ci, którzy kwestionują konieczność dbania o naszą planetę i jej ochronę Jędraszewski, idź do diabła, tam jest twoje miejsce" – czytamy we wpisie Pawła sprzed kilku dni Rabieja. Wiceprezydent Warszawy odniosł się w swoim wpisie do słów metropolity krakowskiego abp Marka Jędraszewskiego na temat ekologizmu.

Mowa nienawiści?

Słowa wiceprezydenta stolicy komentowali w studiu Radiowej Trójki politycy. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski stwierdził, że "słowa Pawła Rabieja to najczystsza postać mowy nienawiści".

Europoseł PiS Adam Bielan tłumaczył tymczasem, że metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski nie krytykował działań związanych z ochroną środowiska, ale zaangażowanie ideologiczne, które charakteryzuje "skrajną lewicę nie tylko w Europie".

Europoseł PO Andrzej Halicki wyraził natomiast zaniepokojenie kierunkiem, w jakim idą polscy hierarchowie. Jak tłumaczył, niesłuszne jest twierdzenie, że ekologia jest sprzeczna z Biblią. – To jest samobójcze – mówił Halicki.