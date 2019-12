"Ogromny cios w Schetynę, prawdziwa kompromitacja!". Miażdżący sondaż

Już niedługo Platforma Obywatelska stanie przed wyborem nowego lidera. O funkcję tę ubiegać się będzie kilku polityków tej partii. Zapowiedział to szef klubu PO-KO Borys Budka a także Joanna Mucha. Czy Grzegorz Schetyna stanie z nimi do walki? Polityk wciąż nie zapowiedział oficjalnie swojego startu w wewnętrznych wyborach. W jednym z wywiadów poinformował, że podejmie taką decyzję w styczniu. Tymczasem "Super Express" pisze o "ogromnym ciosie" w Grzegorza Schetynę i jego "prawdziwej kompromitacji". Gazeta publikuje sondaż, którego wyniki jasno pokazują, iż Polacy nie chcą go na czele głównej partii opozycyjnej. Schetyna uzyskał najgorszy wynik wśród wszystkich branych pod uwagę kandydatów.

I tak na pytanie "Którego polityka najchętniej widziałbyś jako szefa Platformy Obywatelskiej?" najwięcej wskazań - 26 proc. - uzyskał Borys Budka. Na drugim miejscu z wynikiem 22 proc. uplasowała się Joanna Mucha. Kolejne miejsca należą do Bogdana Zdrojewskiego (15 proc.) i Bartosza Arłukowicza (13 proc.). Zdanie, że szefem PO powinien być inny polityk wyraziło 13 proc. respondentów. Na szarym końcu znalazł się Grzegorz Schetyna z wynikiem 11 proc.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 20-22 grudnia 2019 roku na próbie 1060 dorosłych Polaków.