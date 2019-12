Polityk KO przestał być ordynatorem. Reaguje Jerzy Owsiak

LOT uruchomi połączenie do Waszyngtonu. "Dobre wiadomości noworoczne"

Od 2 czerwca 2020 r. Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią bezpośrednie połączenie z Warszawy do Waszyngtonu. Będzie to dziesiąte połączenie polskiego przewoźnika łączące Polskę ze Stanami Zjednoczonymi. Samoloty będą latać do stolicy USA...