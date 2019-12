Polacy ocenili 2019 rok. Takiego wyniku nie było od 30 lat

Wyborcy Konfederacji poprą Andrzeja Dudę? "Będziemy rekomendować tego, kto zaproponuje najwięcej"

– Zobaczymy, co kandydaci zaproponują. To partia szachów, nikt nie chce uprzedzać przeciwnika. W takiej sytuacji należy uzgodnić jak najwięcej dla naszych wyborców. Zobaczymy, który kandydat będzie skłonny się po to schylić. Będziemy w...