Światowe media piszą o oświadczeniu premiera Morawieckiego

Niedawno Władimir Putin ponownie skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Jak ocenił, przyczyną wojny był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a tzw. pakt monachijski. – Związek Radziecki niczego Polsce nie odebrał – stwierdził prezydent Rosji. W kolejnych słowach sugerował, że winę za wybuch wojny ponosi Polska, która miała skorzystać na pakcie monachijskim i wziąć udział w rozbiorze Czechosłowacji. Kilka dni później prezydent Rosji ponowił zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który – według rosyjskiego prezydenta – miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.

Wczoraj na słowa te odpowiedział premier Mateusz Morawiecki."Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zwykle dzieje się to w sytuacji, gdy władza w Moskwie czuje międzynarodową presję związaną ze swoimi działaniami. I to presję nie na historycznej, a na jak najbardziej współczesnej scenie geopolitycznej" – napisał szef rządu.

O oświadczeniu premiera Morawieckiego poinformowały wszystkie światowe media. "Polski premier oskarża Putina o »celowe« kłamstwa w sporze ws. II wojny światowej” – pisze amerykańskie Politico. Z kolei depeszę agencji AP pod tytułem "Polski premier oskarża Putina o kłamstwo na temat wybuchu II wojny światowej” opublikowały m.in. amerykańskie serwisy „Washington Post”, „New York Times”, portale Yahoo!, ABC News i MSN, izraelski serwis "The Times of Israel". EUobserver podkreśla, że „Polska woła o solidarność Unii Europejskiej.

– Bardzo nas cieszy zasięg informacyjny. Po opublikowaniu stanowiska prezesa rady ministrów, już trzy godziny później, 189 publikacji na całym świecie, nie licząc polskich. Zasięg ponad 380 mln w sieci – mówił dziś w programie „Kwadrans Polityczny” minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera.