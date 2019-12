"To jest dla mnie najgorsze". Ambasador Izraela o słowach Putina

Niedawno Władimir Putin ponownie skrytykował wrześniową rezolucję Parlamentu Europejskiego dotyczącą wybuchu II wojny światowej. Jak ocenił, przyczyną wojny był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a tzw. pakt monachijski. – Związek Radziecki niczego Polsce nie odebrał – stwierdził prezydent Rosji. W kolejnych słowach sugerował, że winę za wybuch wojny ponosi Polska, która miała skorzystać na pakcie monachijskim i wziąć udział w rozbiorze Czechosłowacji. Na słowa te mocnym oświadczeniem zareagował premier Mateusz Morawiecki. Głos w sprawie zabrała także ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

O komentarz do awantury wywołanej słowami rosyjskiego przywódcy zapytany został na antenie TVN24 ambasador Izraela w Polsce. Alexander Ben Zvi stanowczo podkreślił, że to Niemcy zaczęli wojnę. – Polska była pierwszą ofiarą tej wojny, potem były inne kraje, i w końcu - po pakcie Ribbentrop-Mołotow - doszło do tego, że w roku 1941 Niemcy napadły na Związek Radziecki – przypomniał.

W rozmowie przywołano także inną wypowiedź Władimira Putina, w której stwierdził, że przedwojenny polski ambasador w Niemczech Józef Lipski był antysemitą i obiecywał postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki. Zapytany, dlaczego rosyjski przywódca "wciąga do tej awantury" państwo Izrael, izraelski dyplomata podkreślił, że to adresata tych słów należałoby zapytać.

– Jeżeli jest jakikolwiek problem, spór historyczny, to musimy zostawić to historykom. Jak bardzo nie lubię, kiedy politycy używają jakichś historycznych rzeczy na jakieś swoje manewry. To dla mnie jest najgorsze – powiedział.