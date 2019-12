Zapytano Rodowicz, co myśli o Zenku Martyniuku. Mocna odpowiedź

Maryla Rodowicz po raz kolejny wystąpi dziś na jednej scenie z Zenkiem Martyniukiem. Ich występy są przewidziane w ramach "Sylwestra Marzeń" TVP w Zakopanem. Tym razem jednak każde ze swoim repertuarem. Po ostatnim wspólnym występie w 2016 roku kiedy podczas sylwestrowej imprezy zaśpiewali razem piosenkę "Przez twe oczy zielone" Rodowicz postanowiła, że nie będzie kontynuowała takiej współpracy. Uznała, że ona i lider zespołu Akcent są z dwóch różnych światów.

"Super Express" zapytał królową polskiej sceny, co myśli o Zenku Martyniuku. – Nie ma znaczenia, co ja myślę o Zenku. Dużo ludzi go kocha. I na tym polega tolerancja, której brakuje na przykład w Sejmie. Mam dosyć tego poniżania innych. Dajmy sobie żyć! – podkreśliła i dodała, że lider Akcentu ma swoją widownię, a Disco polo cieszy się w Polsce popularnością już od lat 90. i należy to uszanować.

Maryla Rodowicz zapowiadziała, że za kulisami wzniesie toast z Martyniukiem.