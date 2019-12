Finał śledztwa ws. śmierci Woźniaka-Staraka. Znamy ustalenia prokuratury

Przypomnijmy, że w sierpniu producent filmowy Piotr Woźniak-Starak wypadł z łodzi i utopił się w jeziorze Kisajno na Mazurach. Został pochowany na specjalnie przygotowanym miejscu w majątku rodzinnym w Fuledzie. Miał 39 lat. Sprawę śmierci producenta filmowego opisywały media w całym kraju. Na celowników gazet i serwisów informacyjnym znalazła się także jego żona, dziennikarka, Agnieszka Woźniak-Starak.

Śledztwo ws. śmierci producenta filmowego prowadziła olsztyńska prokuratura. Dziś poinformowano o jego umorzeniu. W komunikacie zamieszonym na stronie Prokuratury Okręgowej w Olsztynie czytamy: "Jak wynika z ustaleń śledztwa w nocy 17/18 sierpnia 2019 r. znajdujący się w stanie nietrzeźwości Piotr W.-S. (1,7 promila alkoholu etylowego we krwi, oraz 2,4 promila alkoholu etylowego w moczu) prowadził na jeziorach Kisajno, Niegocin i Boczne łódź motorową, a następnie około godziny trzeciej nad ranem, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym, wykonując manewr gwałtownego skrętu łodzi z jednoczesnym przyspieszeniem, w wyniku czego pasażerka łodzi wypadła za burtę, doznając szeregu potłuczeń kończyn z ograniczeniami ruchomości jednego ze stawów, co naruszyło funkcjonowanie narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Jednocześnie kierujący sam również wypadł do jeziora, gdzie został uderzony pracującą śrubą m.in. w głowę, co spowodowało szereg obrażeń skutkujących śmiercią wymienionego".

"Na podstawie tak ustalonego materiału dowodowego, umorzono postępowanie w sprawie prowadzenia pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości oraz w sprawie spowodowania wypadku, wobec śmierci sprawcy" – dodano w komunikacie.

Prokuratura poinformowała także o zabiezpieczeniu 11 gram marihuany znalezionej w skrytce łodzi. Jak podkreślono, nie udało się ustalić do kogo należały narkotyki. "Śledztwo w tym zakresie umorzono wobec niewykrycia sprawców" – dodano.