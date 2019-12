Oświadczenie premiera i reakcja Rosji. "Prezydent jest rozczarowany"

W niedzielę ukazało się mocne oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu w zdecydowany sposób potępił słowa Władimira Putina dotyczące genezy II wojny światowej.

"Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie" – napisał premier Morawiecki. "Głęboko wierzę w to, że naród rosyjski jest narodem ludzi wolnych – i że odrzuca stalinizm, nawet gdy władza prezydenta Putina stara się go zrehabilitować. Nie ma zgody na zamianę katów z ofiarami, sprawców okrutnych zbrodni z niewinną ludnością i napadniętymi państwami" – wskazał dalej.

W poniedziałek rosyjska, państwowa agencja TASS opublikowała odpowiedź ambasady Rosyjskiej w Warszawie na oświadczenie premiera. Odnosząc się do słów szefa polskiego rządu, napisano, że "Pan premier ma absolutną rację" i "naród rosyjski jest narodem ludzi wolnych". "Dlatego Rosja nigdy nie pogodzi się z bezczeszczeniem pamięci jej przodków i próbami narzucenia jej fałszywych wersji historii" – czytamy w oświadczeniu strony rosyjskiej.

"Prezydent jest rozczarowany"

Słowa Władimira Putina długo pozostawały bez odpowiedzi ze strony prezydenta Andrzeja Dudy. Dziś jednak szef jego gabinetu, Krzysztof Szczerski zabrał głos.

– Prezydent Andrzej Duda z rozczarowaniem przyjmuje reakcje Rosji na przedstawione w uzgodnieniu z nim oświadczenie premiera; w najbliższym czasie nie będzie nowych oficjalnych wypowiedzi strony polskiej – powiedział w rozmowie z PAP.