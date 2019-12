Hołownia ujawnił, co zrobi gdy wygra wybory. Powołał się na śp. Lecha Kaczyńskiego

Szymon Hołownia stopniowo ujawnia swoje pomysły na kampanię wyborczą i to, co zrobiłby, gdyby objął urząd prezydenta Polski. Publicysta tym razem poruszył temat ochrony zwierząt i zaapelował do internautów, by tak jak on zrezygnowali z fajerwerków w Sylwestra.

"Ponieważ ten temat zawsze był dla mnie ważny, choć o moim programie, programie naszej Polski AD 2020 zacznę opowiadać Wam z detalami (i aż do maja) za parę tygodni, już dziś mogę zdradzić Wam, że - oprócz całej wielkiej gałęzi ekologicznej - jest w nim miejsce na pełnomocnika prezydenta RP ds. ochrony praw zwierząt" – wyznał w poście na Facebook'u prezenter. Jak podkreślił, jest to urząd, który miał w swojej kancelarii śp. prezydent Lech Kaczyński. "Przywrócenie do wydaje mi się dzisiaj być ze względów etycznych i edukacyjnych wysoce pożądane" – napisał Hołownia.