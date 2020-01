Serwis TVP Info ustalił, że poseł PO-KO zasłabł w samolocie na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Polityk trafił pod opiekę służb ambulatoryjnych.

Samolot leciał do Szczecina. Jak nieoficjalnie dowiedziało się TVP Info poseł, który zasłabł to Sławomir Nitras. Do zdarzenia doszło ok. godziny 10.