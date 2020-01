Sławomir Nitras trafił do szpitala

Serwis TVP Info ustalił, że poseł PO-KO zasłabł w samolocie na lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Polityk trafił pod opiekę służb ambulatoryjnych.

Samolot leciał do Szczecina, do zdarzenia doszło ok. godziny 10.

Dziennik "Fakt" potwierdził informacje TVP Info, że chodzi o posła Sławomira Nitrasa. Polityk z lotniskowego ambulatorium, trafił do szpitala w Warszawie – poinformował rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.