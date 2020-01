"Sam nie będę kandydował". Polityk rozwiewa wątpliwości

19-latek zabił brata z powodu konsoli do gier. "To się w końcu musiało źle skończyć"

– Oni świata poza grami nie widzieli. To się w końcu musiało źle skończyć – mówi sąsiadka rodziny, w której doszło do tragedii. 19-letni chłopak miał zamordować swojego 9-letniego brata po kłótni o dostęp do komputera.