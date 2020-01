Sędzia Juszczyszyn przesłucha szefową Kancelarii Sejmu. Chodzi o listy poparcia do KRS

Pod koniec listopada sędzia Juszczyszyn, powołując się na wyrok TSUE, zażądał od Kancelarii Sejmu ujawnienia listy poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Został za to zawieszony w orzekaniu, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odwołał go z delegacji. Sędziemu postawiono także zarzuty dyscyplinarne.

W poniedziałek 23 grudnia Izba Dyscyplinarna SN uchyliła zawieszenie Juszczyzyna. To oznacza, że sędzia może wrócić do orzekania. On sam nie stawił się w sądzie i wrócił do pracy dopiero 2 stycznia.

Jak podaje RMF FM, sędzia ma ponad 50 spraw do dokończenia.

Dzisiaj Juszczyszyn wydał postanowienie, w którym wezwał szefową Kancelarii Sejmu do osobistego stawiennictwa w sądzie w Olsztynie. Jak informuje dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski, sędzia chce osobiście zapytać, dlaczego szefowa Kancelarii Sejmu nie wykonała polecenia sądu dotyczącego nadesłania list poparcia do KRS.

