Ziemkiewicz krytykuje wyrok ws. Piotrowicza: To są jaja

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w procesie, który byłemu posłowi PiS, sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Stanisławowi Piotrowiczowi wytoczyła I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf i sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Rączka. Piotrowicz ma 14 dni na złożenie oświadczenia w TVN po Faktach o treści: „Przepraszam Pierwszą Prezes SN Małgorzatę Gersdorf oraz SSN Krzysztofa Rączkę za to,że obraziłem sędziów nazywając ich zwykłymi złodziejami”. Piotrowicz musi też wpłacić 20 tys. złotych na cele charytatywne.

Sprawa dotyczy wypowiedzi byłego posła z 2018 roku. Mówiąc o osobach blokujących dostęp do budynku Krajowej Rady Sądownictwa Piotrowicz wspomniał o "sędziach, którzy są zwykłymi złodziejami". – Moja wypowiedź dotyczyła bardzo wąskiej grupy sędziów, których w mediach ukazywano jako, tych którzy dopuścili się przestępstw i oni w dalszym ciągu nie doczekali się odpowiedzialność dyscyplinarnej i oni orzekają. Uważam, że to zdanie nie jest i nie byłoby dla nikogo obraźliwe – tłumaczył.

Podobnie sprawę ocenia publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. Jego zdaniem, takie absurdy zdarzały się do tej pory punktowo, a "teraz to wszystko się rozlało". – Podrzucany jest ludziom coraz bardziej pomysł, że coś trzeba z tym rokoszem zrobić. Mam nadzieję, że pan prezydent podtrzyma swoje twardo stanowisko wobec tych państwa i to pozwoli wygrać mu w I turze w wyborach prezydenckich – stwierdził.