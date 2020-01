Ważne zadanie nie dla Szydło? WP: PiS szuka kogoś innego

O tym, że Prawo i Sprawiedliwość zamierza wrócić do zwycięstkiego składu z kampanii prezydenckiej w 2015 roku pisał na początku grudnia tygodnik "Wprost". W związku z wagą zbliżających się wyborów, w centrali partii rządzącej miał pojawić się pomysł, aby kampanią prezydencką Andrzeja Dudy pokierowała była premier, obecnie europoseł Beata Szydło. – Można by to ładnie ograć. Andrzej i Beata, zwycięski duet z 2015 roku, drużyna pierścienia, znowu razem – usłyszały w centrali PiS dziennikarki tygodnika.

Do tego scenariusza odniósł się w rozmowie z "DGP" szef Komitetu Wykonawczego PiS. Krzysztof Sobolewski podkreślił, że "właściwa kampania rozpocznie się w styczniu". "I powrót Beaty Szydło jako szefowej sztabu?" – zapytał dziennik. "Nie wykluczam" – odparł.

Teraz jednak Wirtualna Polska informuje, że PiS poszukuje kogoś innego. Jeden ze współpracowników byłej premier mówi wprost, że to informacje o rzekomym powrocie Szydło do roli szefowej sztabu to jedynie spekulacje. Informator portalu przekazał wręcz, że te plotki mogły być próbą "spalenia" pomysłu, gdyż sama polityk, mimo że nadal jest bardzo popularna wśród wyborców, ma wielu przeciwników w partii.

WP twierdzi, że Beata Szydło nie będzie kierować kampanią prezydencką. Portal informuje jednak, że była premier będzie aktywnie wspierać Andrzeja Dudę. Jest prawdopodobne, że stanie na czele honorowego komitetu poparcia prezydenta.

"Od 2015 roku waga polityczna pani premier bardzo wzrosła, a szef sztabu musi być postacią jednoznacznie podległą kandydatowi. To mogłoby rodzić niedobre dla obu stron napięcia (...) sama pani premier Beata Szydło wcale nie pali się do roli szefa sztabu, też doskonale rozumiejąc wspomniane wyżej możliwe komplikacje" – czytamy na wp.pl.