Mucha o Schetynie: Jego przywództwo osłabiało naszą kandydatkę

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna wycofał się ze startu w wyborach na szefa tej partii. Polityk przekazał swoje poparcie Tomaszowi Siemoniakowi, który zgłosił się do wyborów. – Przychodzi czas na nowy rozdział, nowy początek. Najlepszym kandydatem będzie Tomasz Siemoniak – powiedział Schetyna na konferencji prasowej.

Pozytywnie tę decyzję odebrała Joanna Mucha walcząca o szefostwo w PO. – Cały czas uważałam i mówiłam o tym w sposób jasny, że jego przywództwo w PO osłabiało naszą kandydatkę na prezydenta. Nawet jeśli to kwestia pół procenta, to może być tyle, ile mogłoby zabraknąć Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. To dobra decyzja. Schetyna wie, że potrzebne są zmiany w PO. Startuję z hasłem „nowy początek”, który jest nam potrzebny. Platforma była projektowana jako partia obywatelska i to słowo było sprzeciwem wobec partyjniactwa. Weszliśmy niestety w partyjną koleinę. To wiele lat, które nas do tego stanu doprowadziły – mówiła Joanna Mucha w Gościu Wydarzeń Polsat News.

Polityk podkreśliła, że Platforma przegrywała dotychczasowe wybory chociaż wcale tak nie musiało być. – Nie potrafiliśmy wystarczająco dobrze wyciągnąć ręki do tych ludzi i zaproponować im współpracy. Te wybory można było wygrać. Jestem przekonana, że kolejne wybory są do wygrania – oceniła polityk.

Mucha podkreśliła, że jej zdaniem wybory szefa partii powinien poprzedzić cykl debat. – Jest nas sześcioro, więc niech każde z nas zaproponuje jeden temat. Spotkajmy się w sześciu miastach, nie tylko w Warszawie, ale też w miastach powiatowych. Wyobrażam sobie to tak, że Małgorzata Kidawa-Błońska zawsze jest z nami i przed każdą debatą ma szansę powiedzieć coś w temacie debaty, ma szansę na wystąpienie by powiedzieć jakie są jej zamierzenia. To byłoby świetne nowe otwarcie. To grono potrafi rozmawiać o pomysłach na Polskę – mówiła Mucha w Polsat News.