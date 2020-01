Arłukowicz: Schetyna mnie czasem wkurza maksymalnie

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna wycofał się ze startu w wyborach na szefa tej partii. Polityk przekazał swoje poparcie Tomaszowi Siemoniakowi, który zgłosił się do wyborów. – Przychodzi czas na nowy rozdział, nowy początek. Najlepszym kandydatem będzie Tomasz Siemoniak – powiedział Schetyna na konferencji prasowej.

Arłukowicz stwierdził, że decyzja Schetyny nie zaskoczyła go. – Myślę, że Schetyna jest politykiem, który racjonalnie ocenia rzeczywistość i dzisiaj Platforma jest w takim momencie, po tych kilku wyborach, które przeszliśmy, że naprawdę jest oczekiwanie wśród członków partii, ale też naszych wyborców na taką zmianę – stwierdził polityk.

Arłukowicz weźmie udział w wyborach na nowego szefa PO. Polityk zapewnia, że jest kandydatem zmiany, podczas gdy Tomasz Siemoniak, jeden z jego konkurentów, gwarantuje kontynuację polityki Schetyny.

Jednocześnie polityk podkreślił, że Grzegorz Schetyna czasami go "maksymalnie wkurza", ale mimo tego lubi go i ceni. – Ale ja go w sumie lubię, bo to jest polityk, który wie gdzie idzie. Lubię go za racjonalność, za trzeźwą ocenę sytuacji, analizę polityczną. Jestem inny od Schetyny w tym, że jestem człowiekiem wrażliwym społecznie. Uwielbiam ulicę, uwielbiam pracę z ludźmi. I kocham wygrywać wybory – podkreślił.