Żydowski dziennik: Nie ma wniosku strony polskiej o wystąpienie Andrzeja Dudy w Izraelu

– Dla mnie warunkiem koniecznym jest to, abym jako prezydent Polski mógł zabrać tam głos obok innych prezydentów – mówił Andrzej Duda pytany o wyjazd do Izraela na World Holocaust Forum. Jak jednak pisze dziennik "The Times od Israel", Kancelaria Prezydenta oficjalnie nie wystosowała żadnego wniosku o możliwość wystąpienia Andrzeja Dudy na forum.

Na piątym już World Holokaust Forum w Izraelu pojawią się przedstawiciele najważniejszych państw europejskich, m. in. Emmanuel Macron, Frank-Walter Steinmaier, a także Władimir Putin. Wszystko wskazuje jednak na to, że zabraknie prezydenta Polski. Andrzej Duda podkreślił, że weźmie udział w tych uroczystościach pod warunkiem, że będzie mógł wygłosić przemówienie. – Dla mnie warunkiem koniecznym jest to, abym jako prezydent Polski mógł zabrać tam głos obok innych prezydentów, obok prezydenta Putina, obok prezydenta Steinmeiera, żebym mógł o cierpieniu Polaków, także polskich Żydów, polskich obywateli, mógł tam mówić, o stratach jakie ponieśliśmy w wyniku II wojny światowej, Holokaustu i tego, w jaki sposób II wojna światowa na nas spadła, w jaki sposób została wywołana, abym mógł mówić o prawdzie historycznej, prawdzie, która niestety w ostatnim czasie jest zakłamywana – stwierdził Andrzej Duda w rozmowie z TVP Info. Jak donosi jednak izraelski dziennik "The Times of Israel", Yad Vashem nie otrzymał formalnego wniosku z Kancelarii Prezydenta w sprawie ewentualnego wystąpienia Andrzeja Dudy podczas World Holocaust Forum. Portal zaznacza jednak, że izraelski instytut organizujący ceremonię ma świadomość warunku, jaki stawia polski prezydent. Yad Vashem zaznaczył, że organizatorom najbardziej zależało na przemowach "czterech głównych państwa alianckich". Przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych i Rosji będą obecni na obchodach w Izraelu. Dziennik wskazuje, że izraelski resort spraw zagranicznych nie odnosi się do sprawy związanej z udziałem polskiego prezydenta. Jak donosi portal gazety, "badane są różne opcje, które zadośćuczyniłyby polskim żądaniom".