Czaputowicz: Przedstawiciel Polski weźmie udział w Światowym Forum Holokaustu

– Nie będę brał udziału w obchodach w Jerozolimie 23 stycznia. Stanowisko całego polskiego rządu i moje było takie, że albo Polska będzie mogła tam zabrać glos, albo nie będę brał udziału w tym wydarzeniu – poinformował we wtorek prezydent Andrzej Duda. – Nie widzę powodu, dlaczego podczas uroczystości miałby wystąpić prezydent Rosji, Niemiec, Francji, przedstawiciele Wielkiej Brytanii i USA, a nie mógłby się wypowiedzieć prezydent RP – powiedział przywódca Polski po zakończeniu obrad Rady Gabinetowej. – W związku z tym komunikuję jednoznacznie, przesądziliśmy, że jako prezydent Rzeczypospolitej nie będę brał udziału w wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Jerozolimie 23 stycznia – dodał Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau organizowanych przez instytut Yad Vashem. Ceremonia odbędzie się 23 stycznia w Jerozolimie, a swoje przemówienia wygłoszą m. in. przedstawiciele Rosji, USA, Francji i Wielkiej Brytanii.

Tymczasem jak zapewnił szef MSZ, przedstawiciel Polski pojawi się tego dnia w Izraelu. Decyzja o tym, kto to będzie, zostanie podjęta w drodze konsultacji. – Tu nie ma powodów, żeby w ogóle lekceważyć. Należy tutaj podchodzić nie emocjonalnie, a pragmatycznie, życzyć dobrze temu spotkaniu – powiedział.

Minister spraw zagranicznych ocenił w Polsat News, że rezygnacja z wyjazdu to "bardzo dobra decyzja" prezydenta. Jego zdaniem, obchody w Jerozolimie mają charakter polityczny. – Izrael bierze pewną odpowiedzialność za to, zaprosił (prezydenta Rosji, Władimira) Putina. Izrael ma pewne tutaj kalkulacje polityczne, jest zainteresowany dobrymi kontaktami z Rosją, Rosja jest istotna w Syrii, to jest rejon bezpieczeństwa Izraela – mówił Jacek Czaputowicz w Polsat News.