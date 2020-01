"Otrzymaliśmy interesujące pismo". Tajemniczy wpis wiceministra

"MSZ otrzymało wieczorem interesujące pismo komisarz Praw Człowieka COE. Przypadkiem pokazuje, jakie realne znaczenie dla organów Rady Europy ma 'fact-finding mission' Komisji Weneckiej" – napisał na Twitterze Jabłoński.

Wiceminister poinformował, że pismo zostanie przekazane w piątek marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu, a następnie podane do publicznej wiadomości.

Przypomnijmy, wczoraj do Polski przyjechali przedstawiciel Komisji Weneckiej, którzy mają wydać opinię na temat ustawy dyscyplinującej sędziów. Komisję zaprosił do Warszawy marszałek Grodzki.

Przedstawiciele rządu stoją na stanowisku, że wizyta członków komisji nie jest oficjalna i odmówili spotkania z jej przedstawicielami.

W czwartek szef MSZ Jacek Czaputowicz mówił, że zgodnie ze statutem Komisji Weneckiej, to państwa mogą się do niej zwracać. – Teraz można zadać pytanie, czy jedna z instytucji państwowych, jaką jest Senat, ona reprezentuje głos państwa. Ja od razu oświadczam dzisiaj: nie, to nie jest głos państwa – zaznaczył.