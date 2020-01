Horror w gdańskim szpitalu. "Pochyliła się nad nim i zobaczyła ślady krwi na głowie. Wtedy została zaatakowana"

Radio Gdańsk i RMF FM podały w piątek rano informację o tragedii jaka minionej nocy rozegrała się w gdańskim szpitalu na Zaspie. Na oddziale chorób wewnętrznych znaleziono ciało pacjenta. Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarzy wynikało, że mężczyzna został zamordowany przez innego pacjenta, który zaatakował także pielęgniarkę.

Pracujący na miejscu śledczy nie chcieli potwierdzić ustaleń dziennikarzy. Zrobiło to podczas briefingu kierownictwo szpitala w wydanym oświadczeniu. Poinformowano, że pacjent, którego znaleziono martwego to 93-letni mężczyzna. Prawdopodobnie został on zaatakowany przez pacjenta, z którym leżał w dwuosobowej sali. Pacjent miał się tam znajdować zaledwie dwie godziny, wcześniej był na oddziale ratunkowym.

Dyrekcja potwierdziła także, że poszkodowana została pielęgniarka. – Prawdopodobnie było tak, że pielęgniarka po wejściu do sali zauważyła nietypowe ułożenie pacjenta, wówczas mógł już nie żyć. Kobieta pochyliła się nad nim i zobaczyła ślady krwi na głowie. Wtedy została zaatakowana -– poinformował podczas briefingu prezes Copernicus Sp. z o.o. Dariusz Kostrzewa. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że pacjent złapał pielęgniarkę za szyję i próbował dusić. Na szczęście na sali pojawiła się druga pielęgniarką. Wtedy mężczyzna zdołał uciec. Policja zatrzymała go na pobliskim przystanku autobusowym.