"Takich państwowców potrzebujemy". Premier powołał nowych wojewodów

Premier Morawiecki podkreślił, że silne państwo to jednocześnie i silna administracja centralna i silny samorząd.

– Doskonała współpraca państwa wojewodów w poprzedniej kadencji z samorządami różnej maści, można powiedzieć, pokazuje ich państwowe, propaństwowe podejście. My takich państwowców potrzebujemy, wojewodów którzy mają wyobraźnię regionalną, ponadregionalną, państwową. Bardzo dziękuję, że państwo zdecydowali się podjąć to wyzwanie i razem ze wszystkimi innymi wojewodami, 14, dopełniamy niniejszym powołania całego korpusu wojewodów, co jest bardzo ważną częścią całej administracji publicznej – mówił szef rządu.

Premier podkreślił, że region podkarpacki i lubuski jedynie zyskają. Nowi wojewodowie to zdaniem szefa rządu świetni eksperci z osiągnięciami, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani przez wyborców.