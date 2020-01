Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów: Będziemy stosować praworządność, a nie prawo ludzi

W Warszawie odbył się dziś organizowany przez środowiska sędziowskie "Marsz tysiąca tóg", będący wyrazem sprzeciwu wobec ustawy dyscyplinującej sędziów. Jego uczestnicy wyruszyli sprzed gmachu Sądu Najwyższego o godz. 15 skąd - z krótkim przystankiem przed Pałacem Prezydenckim - przeszli pod Sejm. W wydarzeniu wzięli udział sędziowie z Polski oraz innych państw europejskich, w tym prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów. José Mato był jedną z osób, która zabrała głos w końcowej fazie protestu.

– Przez bardzo wiele lat ten marsz będzie zapamiętany – podkreślił w swoim wystąpieniu, dodając że jeszcze nigdy tak wielu sędziów z różnych krajów i systemów prawnych nie spotkało się jednego dnia w jednym miejscu i tak jednoznacznym celu. – Zebraliśmy się po to, aby stwierdzić, ze to nasz obowiązek, aby stosować prawo europejskie niezależnie od restrykcji od innych władz. Wszyscy prawnicy z całej Europy to potwierdzają – wskazywał.

José Mato przywołał opinię specjalnego wysłannika ws. niezależności sędziów i prawników ONZ, który "stanowczo stwierdził, że reforma sądownictwa w Polsce powinna zostać zatrzymana w interesie obywateli i w poszanowaniu zasad demokratycznych". – I proszę nie mieć złudzeń - kończy nam się czas – wskazał. Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów przekonywał, iż władze Europy muszą usłyszeć zdecydowany głos nie tylko polskich, ale i europejskich sędziów, a także głos obywateli.

– My sędziowie będziemy bronić praworządności zamiast prawa ustawy. Będziemy stosować praworządność, a nie prawo ludzi. Nadszedł ten dzień, to jest ten czas, sędziowie przemówili – zakończył swoje wystąpienie.