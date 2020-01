Zdjęcie wiceprezydenta Białegostoku. Obok niego "mężczyzna skazany za uduszenie kochanka sznurkiem"

Wczoraj w całej Polsce odbył się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zdjęcie z finału w Białymstoku zamieścił na Twitterze wiceprezydent tego miasta Rafała Rudnickiego. Widać na nim samego wiceprezydenta z grupką innych osób.

"Podczas gdy marszałek @artur_kosicki woli - zamiast @fundacjawosp - wspierać finansowo youtubera i wydawać publiczne pieniądze na ośmieszający województwo podlaskie film, my jako miasto #Białystok gramy z orkiestrą💛❤️. Dzięki dla @TTruskolaski za decyzję o pomocy dla WOŚP" – napisał samorządowiec.

Zdjęcie skomentowała redaktor naczelna "Dzień Dobry Białystok". "Podczas gdy zastępca prezydenta woli - zamiast zajmować się realnymi problemami mieszkańców - promować się na WOŚP Białystok z mordercą skazanym za zabójstwo swojego kochanka" – napisała i dodała: "Dziękuję za taką promocję Białegostoku".

Do swojego wpisu załączyła artykuł z 2011 roku mający opisywać historię wspomnianego mężczyzny. Został on oskarżony o zabójstwo 40-letniego białostoczanina. Sąd uznał wówczas, że to było nieumyślne spowodowanie śmierci Ii skazał go na karę łączną w wysokości sześciu lat pozbawienia wolności. "Sąd przyjął, że Wojciech P. nieumyślnie spowodował śmierć partnera w ten sposób, że za jego zgodą przywiązał go sznurkiem do poręczy łóżka, a w czasie stosunku, na jego prośbę, w celu wzmocnienia doznań seksualnych, zacisnął sznur na jego szyi. Oskarżony nie zachował jednak ostrożności i mężczyzna udusił się".