"Kiedyś wizytowałem więzienie...". Suski o sprawie Grodzkiego

W programie "Jedziemy" na antenie TVP Info Marek Suski odniósł się do oskarżeń stawianych pod adresem ptof. Tomasza Grodzkiego przez jego byłych pacjentów. Twierdzą oni, że przyjmował od nich pieniądze za zabiegi wykonywane w szpitalu Szczecin-Zdunowo. Sam marszałek Senatu zapewnia o swojej niewinności i zapowiada kroki prawne wobec osób, które rozpowszechniają tego typu informacje.

– Ma prawo twierdzić, że jest niewinny – podkreślił gość Michała Rachonia, dodająć, że każdy ma prawo twierdzić, że jest niewinny. – Kiedyś wizytowałem więzienie i naczelnik powiedział mi, że wszyscy osadzeni są „niewinni” – powiedział Suski. Polityk wskazywał, iż prof. Grodzki kieruje się w swoim działaniu "jakimiś własnymi interesami".

Odnoszą się do reakcji marszałka na te doniesienia, stwierdził: "Najlepszą obroną jest atak. Ma dobrego adwokata. Podpowiedział mu, żeby w taki sposób się bronił: podważył wiarygodność osób, które o nim mówią. Jakoś tak dziwnie, bo te osoby nie są związane z polityką. Jest to wiele osób, które się między sobą nie znają, a mówią o tym, że marszałek wrzucał do szuflady dowody wdzięczności, a zabiegi były w szpitalu publicznym".